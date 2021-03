New Tango Project és tango i jazz, amb un pèl de rock. La fusió construeix la identitat pròpia del projecte, una sonoritat moderna que respecta i es nodreix d’aquests dos gèneres musicals. Amb una formació heterodoxa, el grup presentarà ‘Caos’ el seu segon àlbum. Una revisió dels orígens del tango des d’una perspectiva renovadora en combinació amb el jazz.



Intèrprets: Guido Di Blasi · guitarra elèctrica/composició, Darío Polonara · bandoneó, Federico Salgado · contrabaix, Ramiro Rosa · bateria.



Entrada gratuïta amb reserva prèvia. Entrades disponibles a partir del dilluns 15 de març, a les 9 h, reserveu les vostres entrades: presencialment al taulell del centre cívic de 9 a 20 hores, o online accedint a www.ccurgell.cat (per fer la reserva online cal que us doneu d’alta com a usuari online)