Els valencians Néstor Mont i Jordi Pastor oferiran una selecció de temes dels dos darrers treballs, Cançons d'Abraçar Arbres, cançons de sentirs i reflexions; reparar-se i començar a fer-ho abraçant arbres fins que un dia, senyal de sanejament, comences a abraçar persones. I La lluna a les butxaques, un treball creat amb poemes de M. Carmen Sáez Lorente que va sorgir espontàniament, en les hores confinades. Damunt la taula els poemes de Mari Carmen escampats, Néstor els mirava, agafava la guitarra, triava un poema i es deixava dur: brollava una harmonia o un ritme o una melodia, prenia eixe fil i el seguia.



Néstor Mont comença la seua trajectòria com a guitarrista i cantant en diverses formacions de pop-rock. Poc després, es dedica a la seua vessant de cantautor amb la guitarra clàssica com a instrument fonamental i bàsic de les seues composicions. Continua la seua carrera en solitari editant quatre treballs discogràfics. Participa com a guitarrista i productor, durant tota la seua trajectòria, en una llarga llista de projectes, produccions i treballs discogràfics de destacats i prestigiosos artistes, destacant la col·laboració amb el conegut cantautor xativí Pep Gimeno Botifarra, i el darrer treball De Cançons i Racons del membre d’Al Tall, Vicent Torrent.



Jordi Pastor forma part de l’històric grup Tres Fan Ball amb l'acordió i el violí i participa en nombrosos projectes de música del País Valencià de diversos estils (folc, jazz, cançó d'autor...). Actualment, lidera un nou projecte on fusiona diferents estils amb el prestigiós percussionista Aitor Sàez de Jàuregui.