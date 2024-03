El centre comercial Splau, de Cornellà de Llobregat, celebra la primavera amb 'Llença’t Flowers!, un esdeveniment que reuneix actuacions en directe, demostracions d'art urbà i tornejos de gaming respectuosos amb el medi ambient.



El 22 de març a les 20 h, Splau acollirà un concert gratuït de Nena Daconte, el projecte musical de la cantant i compositora Mai Meneses, que va prendre el nom d'un personatge de Gabriel García Márquez. La seva música barreja el pop i el rock clàssics i parla de preocupacions com l’amor, la solitud i la recerca d’ideals.



Després del seu pas per la segona edició del programa Operación Triunfo, el 2005 Mai va autoeditar el seu primer disc, 'He perdido los zapatos'. Al costat del músic barceloní Kim Fanlo, Nena Daconte va passar a ser un duet i triomfa amb èxits com 'En qué estrella estar' o 'Idiota' i es converteix en artista revelació el 2007. Un any després, sota l'àlbum 'Retales de Carnaval', surt a la llum el hit 'Tenía tanto que darte'.



El van seguir els àlbums ‘Una mosca en el cristal’ (2010), ‘Solo muerdo por ti’ (2013), ‘Suerte’ (2019) i ‘Casi Perfecto’ (2023).



L'artista acaba d'anunciar el seu nou single, ‘Si te vas', juntament amb Alberto Jiménez, la veu de Miss Caffeina.



A més, els visitants podran entrar en un sorteig de 5 entrades dobles VIP per a un meet & greet, merchandising signat per l'artista i accés preferent a les primeres files del concert.