La nova edició del HipFest del Vendrell, trobada de rapers i hiphoppers, tindrà lloc el dissabte dia 30 d’abril a partir de les 17 hores, a la plaça del Pèlag, a tocar a la caserna de la Policia Municipal.



El HipFest arribarà enguany a la seva tercera edició i tindrà caràcter solidari. En concret, hi prendran part una àmplia representació del col·lectiu urbà: Nay, La Ruiz, Nugem1, Sail, Mr. DobleMalta, Keor, Erka, Loiro 666 i Big A.



I com sempre no hi faltaran els micros lliures pels artistes que vulguin pujar a l’escenari, a banda d’altres sorpreses. A més, per tal que la festa no deixi de sonar hi haurà dos dj’s residents com són Byeiriarte i Dcash. Els encarregats d’animar l’ambient seran els speakers Lilith i Nugem1.



Enguany, la vessant solidària del festival anirà destinada a la Creu Roja del Baix Penedès. En concret, els assistents a la cita podran col·laborar amb la iniciativa aportant allí mateix productes d’higiene i de neteja en general, que seran íntegrament lliurats a la Creu Roja.