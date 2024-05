La Festa Major de Tàrrega manté la seva condició de gran aparador amb propostes per a tots els gustos i edats. Una de les caps de cartell serà Mushka. La maresmenca és actualment l’artista en català amb més oients mensuals a la plataforma Spotify després de l'impacte obtingut per la recent col·laboració amb la seva germana Bad Gyal a SexeSexy i la sortida de l'últim disc, Sexysensible (Dale Play, 2024). Actuarà divendres 10 de maig a la plaça de les Nacions sense Estat a les 11 de la nit en un doble concert on també intervindrà Chicken House Party, una festiva sessió de DJs per tancar la nit.