El proper 27 d'octubre el Mercat dels Encants acollirà el darrer ‘El Último Vermut del Mes’ d'aquest 2019. Un cicle de concerts organitzat per Cooncert.com i Cinzano que, des del seu inici a la tardor de 2018, ja s'ha consolidat com a pla musical diürn i gastronòmic de qualitat el darrer diumenge de cada mes. Mujeres, banda més votada pel públic, serà l'encarregada de posar punt i final a la segona temporada del cicle musical amb un concert que tancarà, a més, la gira del seu últim disc.



La banda barcelonina, que ja porta més de 10 anys de trajectòria i s'ha consolidat com a una de les grans formacions de rock alternatiu del país, interpretarà temes del seu darrer EP 'Romance romántico' (Sonido Muchacho, 2019), un treball format per quatre himnes que reafirmen l'evolució ascendent de la banda amb lletres més cuidades i directes que es combinen amb melodies perfectes. També interpretaran cançons del disc 'Un Sentimiento Importante', un àlbum que ha significat un salt important a la ja dilatada carrera musical de la banda.



Abans i després del concert, Hidden DJs seran les encarregades de posar-se als plats per oferir una sessió plena de hits de música indie i pop contemporani.



‘El último Vermut del Mes’ obrirà portes a partir de les 12 del migdia i s'allargarà fins a les 4 de la tarda, oferint un complet pla d’oci diürn on la música, la variada selecció de foodtrucks amb diferents propostes culinàries - que inclouen opcions veganes i sense gluten - i el vermut Cinzano són els protagonistes.



Les entrades ja es poden adquirir a la web de Cooncert.com. Cada entrada inclou un vermut Cinzano, i és que la reconeguda marca de vermut està compromesa amb promoure la cultura del vermut a través de projectes culturals de qualitat que dinamitzin l'escena cultural local.



El Mercat dels Encants, espai ideal per a un aperitiu musical



El Mercat dels Encants, ubicat a la zona de la plaça de les Glòries sota una espectacular coberta de 24 metres d’alçada plena de miralls, repeteix com a espai idoni on ‘fer el vermut’ l'últim diumenge del mes. Es tracta d’un espai ple d’ història i autenticitat amb l’amplitud perfecta per gaudir d’un aperitiu musical d’aquestes característiques amb tota la família.



'El Último Vermut del Mes' s'ha consolidat com el primer cicle musical diürn a Barcelona on el mateix públic escull l’artista o banda que hi actuarà: l'artista amb més vots serà el que participi a la següent edició del vermut. A més, els participants podran entrar al sorteig d’entrades pel proper ‘El Último Vermut del Mes’.



Amb aquest novedós cicle musical, Cooncert.com i la coneguda marca de vermut Cinzano volen promoure la cultura del vermut a Barcelona, no només com a tradició arrelada a la ciutat comtal sinó com a part destacada del seu teixit social i cultural. Cinzano aposta per projectes culturals joves com aquest ‘El Último Vermut del Mes’ on la cultura del vermut destaca precisament per la seva importància com a forma de socialització.



Per a més informació sobre el cicle i com votar pels propers artistes: https://www.cooncert.com/elultimovermutdelmes/es/propuestas