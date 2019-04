MOTÖRHITS banda tribut a MOTÖRHEAD torna a Terrassa per 6e cop.

En les seves visites a Terrassa ja han passat per el Faktoria, el The Caver, l'antic Ragnarock i algún altre festival moteru. Aquest cop venen al recient inaugurat Ragna Rock Club del C/Duero 17.

Motörhits no es un tribut qualsevol, porten molts anys realitzant un show fidel al grup de Lemmy Kilmister, imitant el so cru d’aquesta banda abanderada del Rock dur. Han clavat a la banda anglesa en tots els sentits, tant estètica com musicalment, realment es un autèntic CLON.

Motörhits - ACE OF SPADES: https://www.youtube.com/watch?v=ic5Q0fsvGSo



Orira la nit els Badalonins The Sweetcase amb la seva musica d'arrel, esl seus fonaments es construeixen a partir del Rock i el Blues.

Jordi Fernández “Baka” (baix), Adri Fernández (bateria) y Carlos Fuentes (guitarra i veu) ofereixen una proposta fresca i innovadora d'entendre aquests estils sense deixar-se ni mica d'autenticitat en el cami.