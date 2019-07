DES DE COLOMBIA ARRIBA MORAT, UN DELS FENÒMENS MUSICALS DE TALLA INTERNACIONAL DE L’ANY, QUE ARRASSA AMB EL SEU DIRECTE I AMB CANÇONS ENGANXOSES QUE NO PAREN DE SONAR A LES PRINCIPALS EMISSORES MUSICALS



Morat són, sens dubte, la banda del moment. Després d’una extraordinària gira per Llatinoamèrica i Estats Units, el quartet colombià ve a Espanya per presentar el seu últim treball, Balas perdidas, un àlbum que de seguida es va convertir en #1 de vendes i que ja és quàdruple disc de platí.



Els dos últims anys de Morat han estat plens d’èxits: Millor Banda Revelació en els Premis 40 Principales, Millor Banda Revelació en els Premis Cadena Dial, Millor Artista Llatí dels 40 Music Awards, a més de nominacions a un Latin Grammy com a Millor Nou Artista, Botó d’Or de Youtube, amb més de 1,5 bilions de visionats.



Cançons com “Como te atreves”, “Besos en guerra” o “Cuando nadie ve” s’han convertit en himnes d’una generació.