#MinskPragaBudapest

És additiva la bellesa quan la poesia és en tot. L’efímera bellesa d’allò quotidià abans que s’esvaeixi per sempre crea la necessitat de fotografiar-ho tot, d’escriure-ho tot, de cantar-ho tot, d’arrapar-se a allò viscut amb les ungles, com si ens hi anés la vida. Què ens queda, sinó, mentre el món col·lapsa al nostre davant? Per això la necessitat de vida, de les cases, de les ciutats, dels trens i de les avingudes que penetren els nostres cossos. Quedarà congelat aquell estiu al final d’aquest viatge a la vida. I és que arribar a una ciutat, per primera vegada, no s’oblida mai.

Montañez presenta el seu quart disc Minsk · Praga · Budapest al Festival Barnasants acompanyat de la banda.