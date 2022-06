Dimecres, 1 de juny de 2022, a les 18.00h

Concert #8 Horta Cor d'Autor: Montañez

Montañez és cantautor i veí del barri. I amb quatre àlbums d'estudi i un en directe, ens espera en la nostra vuitena parada del circuit.

Ha actuat arreu dels Països Catalans i també ha traspassat les fronteres per a arribar a països com Àustria per a fer gaudir de la seva música.



I ara tenim l'oportunitat d'escoltar aquest talent emergent ben aviat. Ens hi trobem!