Una visión: QUEEN; una misión: Rememorar los éxitos de esta legendaria banda; un resultado: MOMO.



“The Show Must Go On” dejó dicho Freddie Mercury y 25 años después de que nos dejara, es lo que propone “MOMO”, continuar con el “show”. Un show lleno de luz, color, rock, y sobre todo de un demoledor sonido QUEEN.



Un homenaje que nace desde el corazón de este increíble artista a una de las bandas de rock más representativas del sigo XX.



Una nueva gira que llevará a Momo y a su banda a recorrer toda la geografía española, dando su particular visión de “QUEEN”. Esta nueva gira, mantiene el espíritu de las anteriores, espectáculo, fuerza y mucho rock.



Presentará nuevas revisiones de los clásicos mas conocidos y otros no tanto, con el particular sello de la banda madrileña.



El hecho de haber sido la única banda de habla hispana elegida para tocar en la XXIV Convención de Fans de Queen en Inglaterra y el apoyo explícito de Brian May que dijo: “Momo es un artista que le hubiera encantado a Freddie. Tiene una descarada calidad, no conoce el miedo y canta como el mismo diablo” avalan el impresionante espectáculo que ofrecerá Momo.



Con el profundo conocimiento del legado musical que versiona, el que fuera elegido por el propio Brian May para protagonizar la versión española del musical We Will Rock You, junto con su gran banda, derrocharán todo su saber hacer sobre las tablas. Su impresionante voz hará vibrar a los asistentes de los conciertos de la gira, que verán cumplida la nueva misión de Momo.