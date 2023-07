Les Ulé Barraques Riudoms 2023 després de 15 edicions, són a punt de tornar a fer vibrar la música en directe amb un cartell excepcional. La Festa Major de Sant Jaume que se celebrarà el 21 i 22 de juliol, té ja confirmada la presencia de The Tyets, una de les bandes que lidera la escena musical catalana.



El duet del Maresme, The Tyets, es va donar a conèixer l'any 2019 amb el llançament del seu primer disc 'Trapetón', i des de llavors han viscut un ascens meteòric amb hits com 'RRHH (Tinc una casa)', 'De l'1 al què' o 'Coti x coti'. Els seus ritmes, que ells mateixos defineixen com una barreja entre trap i reggaeton, resonaran a Riudoms el proper 22 de juliol.



Aquesta edició de les Ulé Barraques Riudoms ha aconseguit ampliar el nombre de barraques participants, passant de les dues que hi havia l'any passat fins a un total de cinc. Les entitats participants seran l'Esplai Riudomenc, la Colla de Diables de Riudoms, el Casal Popular La Calderera, el Club de Bàsquet Riudoms i el Cavall dels Nebot.



Com a part del compromís continu amb el talent emergent, les Ulé Barraques Riudoms han celebrat la 7a edició del seu Concurs de grups musicals. El grup reusenc Sorigen s'ha proclamat guanyador i tindrà l'oportunitat de participar en el cartell juntament amb The Tyets, Figa Flawas, l’Orquestra Mitjanit i Bonkers DJ’s.



Programa de les Ulé Barraques Riudoms 2023:



Divendres 21 de juliol: Orquestra Mitjanit i Dj's Bonkers.

Dissabte 22 de juliol: Sorigen, Figa Flawas i The Tyets.



La Festa Major de Sant Jaume promet ser una trobada musical inoblidable per a tots els amants de la música en directe. Us esperem a Riudoms per gaudir junts d'aquesta gran celebració.