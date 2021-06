Molts hem conegut Montserrat Abelló com un referent de les lletres catalanes. Com una poeta i traductora que no tan sols va escriure alguns dels capítols més celebrats de la nostra cultura contemporània, sinó que va traslladar a la nostra llengua la paraula de tòtems anglosaxons com Sylvia Plath. Mirna Vilasís va arribar a conèixer la dimensió més profunda i humana d’Abelló. La que només es pot assolir a través de vincles com l’amistat que les va unir durant molts anys. Tan forta era aquesta amistat, que poeta i cantant van arribar a treballar plegades en una producció conjunta.



Un espectacle musical basat en l’obra de la poeta. Un poc abans de la mort d’Abelló. “Espero meravelles” és el testimoni d’aquest projecte. Tretze poemes de Montserrat Abelló, cantats per Mirna Vilasís i musicats per Xavi Múrcia. Versos que ja han esdevingut eterns i que Vilasís trasllada a les cristal·lines aigües del folk, el jazz i la cançó d’autor. Un homenatge a un dels grans noms de la cultura de casa de la seva obra. I, sobretot, el record d’una amiga que mai acabarà de marxar, a qui tenim d’allò més present i a la qual continuarem celebrant a través d’aquest disc.