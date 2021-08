El bisbalenc Miquel Abras serà l'encarregat de donar el tret de sortida als Concerts de Tornada. És un dels músics més aclamats de les comarques gironines i acaba de publicar La felicitat també plora, un disc composat en ple confinament i on obre al públic les seves vivències més personals. A Bordils hi arribarà en solitari per presentar-nos aquest nou disc amb un directe que segur que no oblidarà els grans èxits firmats durant els seus pràcticament 20 anys damunt dels escenaris.



ENTRADA GRATUÏTA AMB RESERVA PRÈVIA