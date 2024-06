Ens complau convidar-vos a l'únic concert que el cor nord-americà Mill Creek Chorale celebrarà a Barcelona, ​​en motiu de la gira internacional del seu desè aniversari! Aquest cor procedent de Seattle, és reconegut per l'excel·lència vocal i musical amb què interpreta un repertori molt variat que va de la música sacra als Beatles o Leonard Cohen, passant pel Gospel o el folk nord-americà.

El MCC s'enorgulleix de ser un "conjunt comunitari", que actua en una àmplia varietat d'esdeveniments locals i alhora permet als membres ampliar-ne el coneixement i l'experiència musical.

Han actuat a llocs tan prestigiosos com el Carnegie Hall o la Catedral de Notre-Dame a París i han realitzat gires internacionals per Àustria, República Txeca, França, Alemanya, Irlanda i Escòcia.

Us desitgem que gaudiu del vostre únic concert a Barcelona.

Entrada lliure