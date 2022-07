Del 9 de juliol al 4 de setembre se celebrarà la 32a edició del Reus Blues Festival i altres espècies picants (Memorial Jordi Bonet Forés), un dels festivals més veterans del panorama del blues català i una de les propostes musicals estiuenques de la ciutat amb més bon criteri. Durant bona part dels caps de setmana d’estiu, el Racó de la Palma aplegarà una sèrie de concerts de grups i músics (algun d’ells internacionals) que destaquen en aquest estil.



S'espera una "bona resposta" del públic





El festival està organitzat per l’AMCA (Associació per a la Música Creativa i Actual) i des de ja fa unes setmanes, els seus promotors el tenen gairebé enllestit. En declaracions a Reusdigital.cat, el seu representant Javier Bergua destaca el "complex treball" que comporta organitzar un festival de blues com el de Reus, però reconeix que "surt a compte fer-lo". Bergua espera que "la qualitat músical dels grups i músics del programa es vegi afavorida per una bona resposta de públic".



Repassem el programa: el certamen l’inaugurarà Miguel Talavera Group, una banda sorgida a Barcelona i impulsada pel guitarrista, compositor i cantant Miguel Talavera, qui compta amb Gerard Nieto, Pep Pérez i Salvador Suau. A Reus presentaran un repertori de base jazzística amb elements blues-rock i funk. Aquest concert és el dissabte, 9 de juliol, a les 10 de la nit. El dia següent, diumenge, 10 de juliol, a les 4 de la tarda, els alumnes de guitarra i baix del Laboratori musical, junt amb els alumnes de bateria del músic i docent Pepo Busquets es fusionaran per oferir un cocert ple de joves promeses.



Matt Schofield a Reus





El divendres, 15 de juliol, a dos quarts d’11 de la nit, hi actuarà Matt Schofield, considerat un dels artistes britànics de blues més innovadors de la seva generació. La revista Guitar & Bass Magazine el va incloure en la seva llista dels 10 millors guitarristes de blues britànic en vida i el 2010 va rebre els premis a Millor guitarrista de blues britànic i Millor àlbum de blues britànic per Heads, Tails & Aces en el Festival de blues britànic. Abans, a les 9 del vespre, el mateix Shofield oferirà una masterclass. El diumenge, 17 de juliol, a dos quarts de 6 de la tarda, hi haurà un concert de guitarra, baix i bateria a càrrec de joves promeses i una jam session de Josué García.



El festival continuarà el dissabte, 23 de juliol, a les 10 de la nit, amb l’actuació de Los Fabulosos Blueshakers, un quintet de València que oferirà blues amb la seva versió més alegre i dinàmica. La formació inclou a Lizzy Lee a la veu, Jorge Gener a l'harmònica, Ricardo Gener a la guitarra, Paco Rubiales al baix i contrabaix i Juano Iniesta a la bateria. L’últim concert del mes de juliol se celebrarà el 30 de juliol, a les 10 de la nit, amb Ely & The Good Boys. La cantant i compositora Elena Ley és la capdavantera d’aquest trio que està revolucionant el rhythm-and-blues a l’estat espanyol.



Gnaposs Quintet obre el programa d’actuacions del mes d’agost, el diumenge 7, a les 8 del vespre. Prenent com a base el funk, el grup liderat per David Muñoz, canvia còmodament d’estil d’una manera electrificant. El següent concert és el diumenge, 14 d’agost, a les 8 del vespre, a càrrec d’A. Dee + Y. Azlor + Adrià G, una banda que presentarà un repartori d’arrels afroamericanes. El diumenge, 21 d’agost, a les 8 del vespre, hi actuaran The Denim Rips, un sextet format a Lleida l’any 2017, que presenta una sonoritat i una estètica al més pur estil de les string bands.



Cloenda amb Saxos del Averno





El calendari del festival continua el diumenge, 28 d’agost, a les 8 del vespre, amb Xavi Díaz Quartet. El grup es va formar el 2004 amb la intenció de crear un projecte de jazz i de música improvisada llarg i estable.



Per tancar el festival, hi ha prevista l’actuació del quartet Saxos del Averno, el diumenge, 4 de setembre, a les 8 del vespre, el qual oferirà un repertori de rhythm-and-blues, sons llatins i rock. Les entrades anticipades es podran comprar a la web del Reus Blues Festival i al mateix recinte del Racó de la Palma.