Arriba el 10è aniversari del FestiSurf Costa Brava! El festival GRATUÏT de Surf’n’Roll més festiu de la Costa Brava!



Organitzat per l’Associació Arocinema amb el suport de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, l’entitat fa una aposta per acostar la cultura underground al municipi.



En un marc agradable en el qual preval el bon ambient i en el qual hi ha un denominador comú; la diversió i la festa. FestiSurf consolida un any més la seva proposta, convertint-se en una cita obligada per als amants d’aquests sons i tot el que hi ha al seu voltant. Una programació que consta de quatre concerts, tots ells gratuïts i de forma consecutiva, de bandes punteres en l’àmbit nacional i internacional del surf i rock’n’roll, amb pinzellades d’altres estils.