La pianista Meritxell Brugué Noguer presenta el concert Fantasia i realitat, un viatge que comença amb peces que recreen escenes irreals i que acaba amb obres que descriuen els escenaris que els mateixos compositors han viscut. Interpretarà autors tan coneguts com Schubert, Schumann, Ravel i Mompou. La pianista és graduada a l’ESMUC, té un màster en interpretació a la Guildhall School of Music and Drama de Londres i ha rebut diversos premis al llarg de la seva carrera com a pianista.



Programa:

Impromtu n.3 Op. 142 de Franz Schubert

Escenes d'infants de Robert Schumann

Sonatine de Maurice Ravel

Suburbis de Frederic Mompou