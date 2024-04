Men in swing, és una història d’amor declarada per un conjunt de músics cap a un gènere musical popular que comparteix energia, dinamisme i improvisació amb el ball que l’acompanya, sigui el claqué o el Lindy-hop En aquesta ocasió el grup s’amplia fins a assolir una big band, que és la màxima expressió de la sonoritat del jazz amb 100 anys d’història, per celebrar la joia de viure Men in swing enguany compleix 10 anys de vida, que els han portat arreu del país, i a vegades fora.



Agrada la seriositat en què prenen aquest divertimento, una posada en escena impecable i elegant i un fil conductor al llarg de tot l’espectacle al voltant de la història del swing. Uns arranjaments musicals molt acurats que projecten tota la riquesa musical, d’una banda que pretén emular les grans bandes de l’època daurada del swing.



Laia Molins: solista balladora de claqué, creadora i pedagoga, és l’expressivitat feta ritme, de cap a peus

Héctor Artal i Sònia Ortega: la música jazz és senzilla i complexa, així que aquesta parella de ball crea dinàmiques per expressar aquesta senzillesa i complexitat a través del seu ball.



El Festival Solidari Musicveu organitzat per la Fundació Pinnae, en la seva desena edició destinarà els seus beneficis en la investigació de la cura de l'ELA.