Modernal Classical



Marta Cascales · piano i composició, Mireia Vila · violí i Irene Labrador · violoncel



Pianista i compositora, amb arrels de la música clàssica, però una mirada moderna i renovada. Desborda sensibilitat i delicadesa a les tecles. Amb un reconeixement internacional, publica la seva música sota el segell Sonder House de Nova York i ha donat concerts a Londres, Ámsterdam, Berlin, San Francisco o Florència, entre altres. Escoltar-la en viu és tot un viatge d’emocions. Tocarà al piano les peces del seu últim àlbum Light-House (2018) i altres noves composicions.



Reserves



Entrada gratuïta amb reserva prèvia

A partir del dilluns 10 de juny, a les 9 h, reserveu les vostres entrades:

online al següent enllaç: https://bit.ly/2Vjlj4m (recordeu que per fer la reserva online cal que us doneu d’alta com a usuari online)

A partir del dilluns 11 de juny, a les 9 h, reserveu les vostres entrades:

presencialment al taulell del centre cívic

Una vegada comenci l'espectacle no es permetrà l'entrada