Primer concert solidari, i en acústic, de l’ONG Vivir con Arte, a càrrec de Maribel La Canija, una artista que comença la seva carrera professional als 19 anys (2004) amb el grup D’Callaos, barrejant sons del Rock Andalús dels anys 70 amb sons propis del mestissatge del moment. La seva veu i la seva forta presència a l’escenari continuen sent avui dia els trets característics de l’artista.



Ha col·laborat amb grans artistes com La Pegatina, Los Delincuentes, El Bicho, Muchachito o Amparanoia. Cal destacar que l’any 2016 va realitzar una gira internacional de gran èxit amb La Gran Pegatina.



L’any 2015 emprèn un nou camí de la mà de Gaizka Baena, guitarrista flamenc i productor de llarga trajectòria. S’obre a nous sons i estils gaudint d’un ampli aprenentatge en el Flamenc. És en aquest moment d’obertura musical quan decideix iniciar la seva carrera en solitari. Al novembre d’aquest any surt a la llum el seu primer EP “El Arte no tiene miedo”.



A finals de l’any 2018 surt a la llum “Recomponiendo” el seu segon treball de la mà de Gaizka baena i emprèn una llarga gira per diferents ciutats d’Espanya, Europa, Cuba i l’Índia..