Festival de petit format on la música n'és la protagonista. Food trucks, cerveses artesanes, vins a copes de la Cooperativa Falset-Marçà, i un espai de jocs pels més petits i una barra Carinyena completen la proposta per passar una nit d'estiu festiva i divertida. D



DJ's



: Maria Siamiss dj. Maria és una professional amb més de 20 anys d'ofici en el sector de la música. Va ser part integrant de Siamiss djs, residents a la sala Razzmatazz durant 10 anys i un referent de l'escena indie de Barcelona. Ha actuat a clubs. esdeveniments i festivals per tot el país així com en ciutats com Londres o Milà. Ha compartit cabina amb grans músics com 2 many djs, Peter Hook (New Order) o Andreu Weatherall. La seva versatilitat musical la fa capaç de crear les sessions perfectes per cada ocasió. Llibertat, bon gust, elegància i tècnica arriben a Falset de la seva mà.







. Axel PI (Sidonie) dj Set. Bateria de Sidonie. Axel es va donar a conèixer, junt amb la resta dels seus companys de Sidonie, gràcies a un concurs de joves talents d'Hospitalet de Llobregat; certàmen que van guanyar i va suposar signar un contracte discogràfic. Van saltar a la fama amb el disc Sidonie. Posteriorment Carreteras infinitas els va situar a les llistes top10 dels més venuts. L'any 2018 la banda va celebrar els seus 20 anys de vida. Recentment han estat els teloners de The Rolling Stones en la seva última gira (2022) que els ha portat a Madrid. Axel compagina aquest gran bagatge amb els seus enèrgics i gamberros dj's sets. Arribarà a Falset per oferir-nos una sessió CANALLA plena de grans temes i que, ben segur, convertirà aquesta nit d'estiu en inolvidable!







. Dj Lupo: LUPO aka WILK.O (Fosca/LBM/Cienwatios) - Tarragona. Activista cultural, dissenyador gràfic de professió i dj des de fa més de 24 anys. Resident en la majoria de Clubs de la seva ciutat (Cornucòpia, Sala Golfus, Bongho, Loop, Sala Zero, Cau, Els Golfes) i en clubs icònics de la geografia catalana com ho són Razzmatazz, Pacha, Macarena, Laut o Moog. En l'actualitat manté una residència mensual a la Sala Zero. Compagina el projecte FOSCA al costat del periodista musical i dj Luís Costa, amb el projecte LABORATORIO DE BEATS DEL MEDITERRANEO (pel qual han passat artistes de la talla de Begun, Wooky, Pina, Headbirds, Clip! o Bruna). És responsable del col·lectiu de música electrònica CIENWATIOS, del qual va ser fundador en 1998. També és un de els artífexs del VERMUT ELECTRÒNIC®, que després de 12 temporades s'ha consolidat com una de les festes diürnes més importants de la ciutat. millor final per una gran nit!