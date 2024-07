Sant Pere de Casserres acollirà aquest mes de juliol una nova edició del Festival d’Estiu i ho farà incorporant algunes novetats que volen fer evolucionar el festival obrint-se a nous espais, nous públics i nous estils.



L’activitat arrencarà el dissabte 13 de juliol amb un concert de Maria Rodés, una de les veus més rellevants de l'escena que sorprèn i emociona en cada cançó i en cada projecte. Rodés explora la cançó d'autor, el folklore d'arreu, l'experimentació sonora i també la copla des d'una mira molt personal. De tot plegat en surt un concert únic on l'artista barcelonina estarà acompanyada per la guitarrista Isabelle Laudenbach.



El diumenge 14 de juliol serà el torn de Sfere Vocali, ensemble vocal format per cantants de llarga trajectòria en l'àmbit vocal tant a nivell solístic com pel que fa a ensemble i cors professionals. Al monestir de Sant Pere de Casserres es recopilava la música i els llibres del moment. A partir d'aquests manuscrits que es conserven, s’ha dissenyat un espectacle únic que suposarà un viatge en el temps amb la música que devia sonar dins el Monestir de Sant Pere de Casserres, des de cant gregorià, el Llibre Vermell de Montserrat, la música religiosa del Renaixement i el Barroc, fins a música espiritual actual.



Poesia i música seran les protagonistes el dissabte 20 de juliol. El músic, Toti Soler, i l’actor, Pere Arquillué, pujaran a l’escenari per interpretar una de les peces més emblemàtiques de Vicent Andrés Estellés. ‘Coral Romput’, un dels textos més representatius de l'obra del poeta. És la poetització de l'existència quotidiana, marcada per somnis, moments colpidors, esperances, records, obsessions i desitjos. Un espectacle creat amb motiu de l’Any Estellés.



I, finalment, el diumenge 21 de juliol, serà el torn d’El Pony Menut, la versió per a públic familiar del grup El Pony Pisador. Oferiran una matinal que combinarà música i una visita guiada per descobrir l'entorn natural del Monestir. Una visita opcional adaptada als més petits i on la natura i els ocells hi tindran un paper destacat per acabar el matí amb un concert adaptat als ritmes i horaris dels infants.



Els concerts de dissabte seran a les 19.30 h i els de diumenge a les 12 h.