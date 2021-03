L’Associació Amics de la Unesco de Barcelona i l’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià, amb la coordinació i direcció musical de Maria Canyigueral, coprodueixen el primer cicle de música de cambra al Teatre de Sarrià, amb l’objectiu de difondre la música de cambra per a piano i diferents instruments. Una iniciativa que permetrà també concretar alguns dels 17 objectius de Desenvolupament Sostenible de l’agenda 2030, com la Salut i el Benestar; l’Educació de qualitat; la Igualtat de gènere; la Reducció de les desigualtats; la Pau, justícia i institucions i, sobretot, el darrer: Aliança per a assolir els objectius.

Aquest primer cicle donarà el tret de sortida amb la pianista Maria Canyigueral, que ens oferirà un concert amb obres de MOMPOU, HAYDN, I BEETHOVEN. Tanmateix, en aquest concert inaugural del cicle, comptarem amb la presència de Joan Vives, flautista de bec, professor d’història de la música, divulgador musical i locutor-redactor de Catalunya Música (emissora de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), que ens farà la presentació de tot el cicle, així com el comentari del primer concert.

La música de cambra requereix un espai acollidor, no gaire gran, com el Teatre de Sarrià. Seran concerts assequibles, realitzats per grans intèrprets de l’escena del nostre país i internacional. En cada concert hi haurà instruments diferents i es vetllarà també per difondre música de compositors i compositores tant del nostre país com internacionals.