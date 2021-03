L’Associació Amics de la Unesco de Barcelona i l’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià, amb la coordinació i direcció musical de Maria Canyigueral, coprodueixen el primer cicle de música de cambra al Teatre de Sarrià, amb l’objectiu de difondre la música de cambra per a piano i diferents instruments. Una iniciativa que permetrà també concretar alguns dels 17 objectius de Desenvolupament Sostenible de l’agenda 2030, com la Salut i el Benestar; l’Educació de qualitat; la Igualtat de gènere; la Reducció de les desigualtats; la Pau, justícia i institucions i, sobretot, el darrer: Aliança per a assolir els objectius.

Aquest primer cicle donarà el tret de sortida amb la pianista Maria Canyigueral, que ens oferirà un concert amb obres de MOMPOU, HAYDN, I BEETHOVEN. Tanmateix, en aquest concert inaugural del cicle, comptarem amb la presència de Joan Vives, flautista de bec, professor d’història de la música, divulgador musical i locutor-redactor de Catalunya Música (emissora de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals), que ens farà la presentació de tot el cicle, així com el comentari del primer concert.