El divendres 7 de febrer 2020 a les 21h, al Teatre Ateneu Tàrrega: Manel.

MANEL arriben a Tàrrega convertits en uns dels grans referents del panorama de la música en català. Una d’aquelles bandes que tothom ha escoltat com a mínim una vegada.

Aquesta vegada vindran al Teatre Ateneu a presentar el seu darrer àlbum "Per la bona gent" demostrant que la bona música no entén de fronteres ni de barreres idiomàtiques.

Una de les millors maneres per descobrir un dels discs de l'any.

Descomptes i preus a sota:

Preu general: 25€

Preu amb el carnet de Biblioteca Comarcal de Tàrrega: 21,25€

Preu aturats, discapacitats i TRESC Comunitat de Cultura: 20€

Preu Apropa Cultura: 5€