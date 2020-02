Amb 12 anys de carrera musical i quatre exitosos discos a les seves esquenes, els Manel s’han guanyat un lloc d’honor en el panorama de la música en català.



Ara arriben a Casino Peralada per presentar “Per la bona gent”, el seu nou àlbum -el primer editat sota el seu segell Ceràmiques Guzmán i el segon produït juntament amb el novaiorquès Jake Aron- en el qual ratifiquen la seva aposta per un pop contemporani, personal i intransferible a través d’un so amb tocs electrònics i de rap.



I per tenir energia per cantar i ballar tota la nit, vine abans del concert i agafa forces gaudint tan dels nostres restaurants com de l’oferta gastronòmica que hem preparat per l'ocasió!



El 29 de febrer vine a gaudir en directe del seu últim disc i torna’t a emocionar amb la música de Guillem Gisbert, Roger Padilla, Martí Maymó i Arnau Vallvé!