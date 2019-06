El Music Port Fest fa pública la programació per dies per a la seua segona edició amb un preu promocional per a les primeres mil entrades. La jornada inaugural, el divendres 5 de juliol, estarà protagonitzada per artistes com Mando Diao, Carlos Sadness, Miss Caffeina, Anni B Sweet i Cariño. Un dia després, els escenaris de l’Espai La Nau de Port de Sagunt rebran Izal, Rayden, Viva Suecia, Gener i Mueveloreina.



Una de les novetats de la segona edició del Music Port Fest serà l’escenari laDársena Electronic Club que reunirà diversos DJs de referència del techno i el house europeus. Aquesta iniciativa, que compta amb la participació del col·lectiu valencià theBasement, complementarà la programació del festival amb ritmes electrònics.



El festival Music Port Fest és un projecte de l’Ajuntament de Sagunt i les empreses organitzadores, amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana de la Generalitat, que té com a objectiu revitalitzar l’entorn de l’antiga siderúrgia d’Alts Forns del Mediterrani. D’aquesta manera, una de les zones més singulars del patrimoni industrial europeu, amb més de 30.000 metres quadrats d’instal·lacions, està cridada a convertir-se en punt de referència cultural i trobada ciutadana.