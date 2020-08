Mancha ‘E Plátano és una trobada entre artistes porto-riquenyes que viuen a Barcelona. És un grup de percussió, cant, poesia i ball que gira entorn del gènere afro porto-riqueny anomenat Bomba. Neix arran de la necessitat popular de reafirmar la seva identitat, aquesta vegada des de la realitat que les envolta a Barcelona i l’esforç d’apaivagar la distància geogràfica amb el ritme dels tambors. La Bomba és un gènere de música i ball popular afrodescendent nascut a Puerto Rico en el segle XVI a les hisendes sucreres. Les persones esclaves es reunien després de les llargues jornades per a desfogar-se i descansar, però també per a organitzar les escapades, plorar als perduts i per a celebrar el triomf d’aquells que havien fugit cap a la llibertat, els cimarrones.