El centre comercial Splau, de Cornellà de Llobregat, celebra l'orgull de ser del Baix Llobregat amb 'De Baixeo', un esdeveniment que reuneix actuacions en directe i una ruta gastronòmica pels seus restaurants.



El 21 de juliol, a les 20 h, l’Splau acomiadarà el festival amb l'actuació de la gaditana Mala Rodríguez. Reconeguda a tot el món pel seu estil únic, intensitat escènica i lletres contundents, Mala Rodríguez s'ha establert com una de les artistes més respectades en el món del hip-hop.



María Rodríguez va despertar el seu interès per la música als 12 anys, i va ser llavors quan va començar a tenir contacte amb diversos grups urbans. El seu debut professional com "La Mala" es va produir amb "Toma la traca" i "A jierro". Poc després, va canviar el seu nom artístic i va donar a conèixer el seu tema "Yo marco el minuto" com a Mala Rodríguez, que ràpidament es va convertir en un clàssic de l'escena urbana.



Actualment, la cantant es troba immersa en la preparació del disc que publicarà a la fi de 2023, del qual ens va oferir un petit avanç el mes d'abril passat amb el llançament de "Sombrilla".



La gaditana ha col·laborat amb artistes internacionals com Nelly Furtado, Julieta Venegas, Lola Índigo, Carrer 13, Juan Magan i Romeo Santos, entre altres.