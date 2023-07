El centre comercial Splau, de Cornellà de Llobregat, celebra l'orgull de ser del Baix Llobregat amb 'De Baixeo', un esdeveniment que reuneix actuacions en directe i una ruta gastronòmica pels seus restaurants.



El festival arrenca divendres 7 de juliol, a les 20 h, amb el concert del cantant de música urbana Maikel Delacalle. El toc caribeny, illenc i fresc sempre està present en les seves cançons, que exploren gèneres com el trap, el reggaeton i el dembow.



El 2016, va saltar a la fama gràcies a la seva versió en castellà de "Or nah2" i, des de llavors, ha publicat èxits com "Me atrevo", "Ganas" o "Condiciones". L'octubre de 2018, l'artista va llançar el seu primer EP "Calle y fe", que inclou temes com a "Amuleto" o "Replay".



El passat mes de març, Maikel Delacalle va publicar un remix del seu tema "Mi Nena" (2016), en col·laboració amb el també canari Quevedo. Així mateix, el cantant també ha col·laborat amb l'italià Mahmood i amb artistes reconeguts de l'escena reggaetonera com Kevin Roldán i Justin Quiles.



Els següents divendres, 14 i 21 de juliol, el centre comercial acollirà una “batalla de galls” amb els freestylers Mr. Ego, Erfus, Mr. Aaron i BTP, i el concert de la rapera Mala Rodríguez, que publicarà el seu pròxim àlbum a finals del 2023.



Durant tot el mes de juliol, els visitants podran gaudir de la gastronomia de l’Splau al millor preu: les hamburgueses de Carl's Jr, Grill Corner, Casa Carmen, Ribs i La Burguesa; els frankfurts de Frankfurt's Original, el pollastre de corral de GreenVita, les especialitats asiàtiques d'Udon, la pasta i la pizza de Ginos... Els assistents podran recórrer el centre per a completar la seva cartilla amb els segells de cada restaurant i entrar en el sorteig d’una targeta regal de 1.000 €.