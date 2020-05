Manel Fortià, contrabaix.

Magalí Sare, veu.



Veu i contrabaix s’uneixen i interactuen dalt de l’escenari creant una sonoritat crua i despullada que juntament amb altres elements com el cajón o percussions menors creen una atmosfera càlida per a cada cançó.

L’espectacle esdevé un joc constant: l’experimentació i la improvisació lliure sempre hi són presents, cosa que capgira els ritmes i les melodies de les músiques folklòriques catalanes, de la Península Ibèrica i de sud Amèrica; també amb composicions pròpies. El repte consisteix a barrejar melodies d’una cultura amb ritmes d’una altra, descobrir tota mena de sonoritats i timbres de la veu i el contrabaix. La interacció mitjançant la improvisació forma part de l’ADN d’aquest conjunt, entra i surt constantment durant la seva singular interpretació que destaca per la seva originalitat i qualitat artística.