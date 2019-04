MKP presenta...

La segunda edición de la (Peri)FERIA de ABRIL!!!

Que mejor que venirse al Kasal a gozar de la Feria de Abril más bizarra que te podrás echar en cara. El buen tiempo, las cervecitas (habrá artesanas), las ganas de fiesta,... no puede fallar nada!

¿Y quienes nos harán disfrutar de tal velada...?



Renato al aparato

Por si no tuviéramos fusiciente con el peor cantautor que hayamos visto u oído, ahora encima VIENE CON BANDA!!! Dicen que es rey de los espectáculos baratos con humor de vergüenza. Sabemos que es el peor cantautor del momento, lo que aún no ha encontrado su momento, y esperemos que siga así. A ver si con banda mejora!



- Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=MTb2-S7hudY

- Disco: https://renatoalaparato.bandcamp.com/



Lxs Man Project

Grupo ya reconocido de la periferia. Nacidxs hará una década, este proyecto psicodélico con una base de narco-fusión, explican pequeñas historias cotidianas y pensamientos siderales a través de su música que mezcla todo un conjunto de ritmos exóticos. Un cóctel de música bailable y energía que seguro nos harán disfrutar.



- Disco: https://losmanproject.bandcamp.com/



Día: SÁBADO 13 de Abril

Lugar: Kasal de Joves Roquetes (c/ Vidal i Guash, 16)

Hora: 20:00 (puertas)

Precio: LIBRE! (no gratis; apoya las bandas)

Metro: L3 Roquetes / L4 Vía Júlia



No se tolerarán actitudes de mierda!

Os esperamos a todxs!!!!!!





MKP