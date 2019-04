Benvingudes i benvinguts al «Selectes», el festival de petit format de músiques possibles del segell del Petit Comitè.



Enguany es reafirma amb un cartell de luxe format per 4 artistes que caminen entre el pop, folk, música experimental i country alternatiu.



«Selectes» es consolida així com el festival de petit format de les Terres de l’Ebre per als amants de la cultura musical poc corrent i inconformista; de qualitat i amb la bellesa des de diversos punts de vista.



A «Selectes» es destil·larà passió i emoció.