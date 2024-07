Aportació voluntària de 2 euros per persona / Recorda que has de dur la cadira, coixí o estora per seure!

ACTIVITAT COMPLEMENTÀRIA | queda’t a sopar a la fresca. (entrepà de llonganissa i beguda, 6 euros)



Lòxias és un grup jove liderat per la cantant Júlia Luján i el guitarrista Jan Gili, ha anat definint a poc a poc la seva música cap a la sonoritat de la rumba catalana i el seu mestissatge.

Reivindica les arrels pròpies, la cançó d’autor i la festa feta rumba i altres sons flamencs, llatins i mediterranis.



Arriben al nostres festival per presentar-nos el seu primer àlbum autoproduït, Jari Jarana i la Rumba Tranquil·la que han publicat fa uns mesos.

El disc recull les seues primeres cançons pròpies, que atorguen pes al missatge, al contingut i que juguen amb les diferents formes musicals del continent.