Després d'una primera edició itinerant, amb concerts en diverses sales de concerts d'arreu de Catalunya,

l'Interfest reneix aquest 2020, renovant per complet el format i establint-se a Sant Feliu de

Guíxols durant una única nit.



Encapçalaran el cartell Los Chikos del Maíz, banda referent del rap a tot l'Estat Espanyol, que tornen

a la carretera després de quatre anys d'aturada. Des de la publicació de 'Comanchería' els valencians

han penjat el cartell d'entrades exhaurides a tots els concerts celebrats i la primera oportunitat

per sentir-los a terres gironines serà a l'Interfest, el primer festival que trepitjaran a Catalunya

des del seu retorn als escenaris.



També serà la primera oportunitat per sentir a Comarques Gironines -i a Catalunya- el segon i esperadíssim

treball de Sons of Aguirre & Scila, que sortirà a la venda aquest mateix divendres; així

com el nou projecte d'Iñaki Ortiz de Villalba, líder de la històrica formació basca Betagarri, ara al

capdavant de Modus Operandi.



Per completar la nit, el festival comptarà amb l'última gran sensació de l'escena festiva del País

Valencià, La Fúmiga, que hi presentaran a Girona el seu àlbum de debut ‘Espremedors’

i també amb els igualadins JoKB, una de les bandes amb més futur del mestissatge català.



Tot plegat, el divendres 13 de març al Guíxols Arena, un recinte ampli situat a l'entrada de Sant Feliu

i que comptarà amb una carpa climatitzada per acollir els concerts i un espai exterior amb food trucks

i àrea de descans. Les entrades ja estan a la venda al preu de 16€ (20€ per a aquells que també

vulguin consumició i got retornable).