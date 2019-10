Flamenco



Los Aurora reuneix un grup de talents sorgits de l’Escola Superior del Taller de Músics. El jove cantaor

Pere Martínez, Max Villavecchia al piano, Javi Garrabella al baix i Joan Carles Marí a la bateria. Acompanyats per Pol Jiménez al baile emprenen aquesta nova aventura musical que viatja per les cançons més populars del compositor Manuel de Falla per evolucionar cap a llenguatges que transgredeixen les sonoritats tradicionals i explorar la fusió amb altres estètiques.



A més de l’obra del compositor de Cadis, Los Aurora també homenatja altres figures destacades com Lorca, Albéniz i Pedrell. La formació porta les composicions a un terreny proper al jazz i al flamenc, allunyant-se del clàssic però conservant-ne la identitat.



El concert anirà acompanyat d'un tast de vi del celler A Capella.