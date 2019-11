Des de ben petita MIMI va estar a sobre d'un escenari. De sang andalusa va començar ballant flamenc i més tard es va professionalitzar en danses urbanes. L'empenta a la seva carrera va començar al programa de televisió "Fama, a bailar!" als divuit anys. Darrere aquesta oportunitat, se'n va anar a viure a China, Los Ángeles, Tailandia... Formant-se amb els coreògrafs de Jennifer López, Nicki Minaj, Beyonce... i va ballar juntament amb grans artistes com Chris Brown, Miguel Bosé i Fyahbwoy, entre d'altres.



Durant la seva etapa a la China va desenvolupar el seu talent com a cantant i en tornar a l'estat espanyol va començar a treballar en un cabaret com a vocalista i ballarina. En aquell mateix estiu va ser seleccionada per Operación Triunfo.



Convertida en una de les artistes més prometedores de la seva generació, ha decidit formar Lola Índigo. El seu alter ego musical, on la dansa és tan important com la veu. Una cosa totalment impensable a l'estat espanyol. Lola índigo neix com un projecte diferent, actual i transgressor en el qual les dones prenen el control.