El carismàtic cantant d’Els Pets, Lluís Gavaldà, acompanyat pel músic Joan Pau Chaves, ofereix un concert únic en format acústic i íntim on el públic serà el protagonista.



Lluís Gavaldà és un d'aquells músics que no necessitaria presentació. Els seus 35 anys al capdavant d'Els Pets l'avalen com un dels cantants més respectats i admirats del país. Ara se'ns presenta amb un format acústic, acompanyat del també membre d'Els Pets Joan Pau Chaves al teclat i ho fan estrenant un nou espectacle "Sona la Cançó".



Seguint un fil argumental al voltant de com es crea una peça musical, aquest duet de músics reconeguts entrellacen els temes més celebrats d’Els Pets amb les cançons que van inspirar-les, creant un diàleg fascinant que ens ajuda a entendre la mecànica de la composició i els seus secrets. "Sona la Cançó" és una carta d’amor a la música que ens ha fet companyia tots aquests anys, un viatge sonor a través de melodies, records divertits i sobretot molta complicitat.



El Festival Solidari Musicveu organitzat per la Fundació Pinnae, en la seva desena edició destinarà els seus beneficis en la investigació de la cura de l'ELA.