Dissabte 20 de novembre a les 7 del vespre.



Entrades: www.entrapolis.com/entrades/lluis-cabot





Lluís Cabot, Nascut a Palma el 1990, és cantant, guitarra i principal compositor de Da Souza. Fernanda és el segon EP que publica en solitari després de Periple estacionari (2018). Fernanda no és una persona. Bé, una mica sí. Però no només és una persona. És també una mudança i un canvi d’estació. Fernanda és nom d’huracà o de tempesta tropical. I és una figura amb ulls i remolins de color rosa al darrere. ‘Fernanda’ són cançons que parlen de la possibilitat d’anar a millor. Del poder transformador que tenen algunes coses ben normals, com és el fet de conèixer algú o de canviar-se de pis; i d’altres no tan normals com una pandèmia mundial.



En aquesta ocasió, el mallorquí Cabot viatja fins a l’arrel de les cançons. El resultat són aquestes cançons curtes i aparentment senzilles, que amb pocs elements ja diuen tot allò que havien de dir. Lluís Cabot en va gravar una primera versió durant el confinament, al seu dormitori de Barcelona. A finals d’estiu n’enregistraria la versió final a Pollença, aquest cop amb Jordi Matas als controls i també en un altre dormitori, per mantenir l’essència original. Tot cuinat entre ells a quatre mans, amb l’única col·laboració de Maria Jaume que posa veu a “Verí de s’altra punta”.