Lluís Cabot és cantant, guitarra i compositor. Més conegut per ser un dels membres del grup Da Souza, continua el seu projecte personal en solitari amb la publicació del seu segon EP Fernanda, un recull de cançons que parlen de la possibilitat d’anar a millor, del poder transformador de les coses normals, com és el fet de conèixer algú o de canviar-se de pis; i d’altres no tan normals com una pandèmia mundial. Lluís Cabot farà un repàs dels seus dos EP’s i altres cançons acompanyat per Joan Vallbona a la guitarra.