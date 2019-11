Tots els dies no es compleixen 9 anys escrivint, filmant i estimant la música, per això Redacció Atòmica ha decidit celebrar aquesta efemèride com toca: el 16 de novembre festassa al Amstel Art Veles e Vents.





Amb la intenció de reunir un cartell històric RA anuncia un trio extraoridinario per a una nit irrepetible: CAMELLS, CALIVVLA i LISASINSON. Dinamita pura per al gran combat musical de l'any.