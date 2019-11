El pròxim 29 de novembre i des de les 21:30h a La Carbonera (C/ Eugenia Vinyes, 227, El Cabanyal, València) ens visita l'artista emergent i rapera Lil Russia acompanyada del seu DJ Jazzhmvn. Lil Russia forma part de l'escena emergent de dones que han decidit agafar el micro i coupar els escenaris amb un contundent missatge i una posada en escena que seria millor no perdre's.



Per a l'ocasió comptarem amb Antítesi & Dj Rule que presentaran l'EP "Tota un vida". Un EP que vorà la llum el mateix més de novembre i que comptarà amb la presència de diferents betmakers del panorama rap actual. Antítesi & Dj Rule han decidit envoltar-se d'amics per a l'esdeveniment i podrem vore a artistes com McGibigi, J.Winston de Frida, Mireia de Pupiles, Marina de Maluks i El Blarse de Negossiet Studio.



Tot per 5 euros.