22:00h. Actuació musical “Lexter & Black Mafia Band”.

Zona firal.

El cantant i compositor britànic Lexter va començar al món de la música des de molt petit. Va formar part del grup Blue 4 You, responsable durant alguns anys de les cançons dels anuncis de l’estiu de Damm.

Ens oferirà, acompanyat per la Black Mafia Band, un repertori destinat a tots els públics, amb temes de clàssics com Elvis, Frank Sinatra o Barry White, passant pel rock, el pop, la salsa o el reggaeton que no deixarà indiferent a ningú.