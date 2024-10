La festa celebra la seva sisena edició a Sant Feliu de Llobregat amb una aposta clara pel folklore entorn la Castanyada, defugint de la tendència creixent d’assimilació de la festa de Halloween per aquestes dates.

Aquest 2024 farà sis anys de la primera edició d’aquest esdeveniment d’oci nocturn que es celebra a la ciutat de Sant Feliu de Llobregat en motiu de la Castanyada.

L’edició d’enguany es celebrarà el dijous 31 d’octubre a partir de les 23h a la Sala Ibèria de la capital del Baix Llobregat. Un espai interior situat al bell mig de la ciutat i ben connectada en transport públic.

A les 23h serà el torn de Les Testarudes. Elles són nou dones, d’entre 20 i 27 anys, vingudes de diferents indrets del país i que tenen com a epicentre el barri barceloní de La Bordeta. El projecte neix de la necessitat de crear el seu propi espai dins d’estils tradicionalment dominats pels homes com són l’ska, el rocksteady i el reggae.

A continuació, i tancant la nit tindrem l’Orquestra Mitjanit. No podem parlar sinó de fenomen quan s’aconsegueix mesclar l’energia, la cohesió i la contundència d’un grup de rock amb la versatilitat d’una orquestra de versions, i més quan destil.la un compromís tant clar amb la música del país, i en general amb tot aquell repertori massa sovint ignorat o arraconat, però que el jovent ha fet seu. Una mitjana de 70 actuacions a l'any des de fa 15 anys els avalen.

L’entrada a l’esdeveniment serà totalment gratuïta i hi haurà barra a preus populars.

Un dels reclams de l’esdeveniment és el que tothom vingui disfressat d’algun element característic de la Castanyada (castanyera, marrameu torracastanyes, moniato, castanya, etc). Totes aquestes persones que accedeixin així vestides de 23h a 24h al recinte rebran un xarrup com a obsequi.

L’esdeveniment, que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Feliu, està organitzat per l’associació juvenil Seny i Ordre.