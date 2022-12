El 21 de desembre, a les 19 h, es ballaran a l'Splau els millors temes de Lérica al ritme del pop. El concert s'emmarca en el cicle d'activitats per a tota la família que organitza el centre comercial aquest Nadal.



El duo, format per Tony Mateo i Juan Carlos Arauzo, va néixer el 2015 i compta ja amb dos àlbums -Cien mil motivos (2016) i Cocoterapia (2021)- i amb un EP -De cero (2019)-. Entre els seus principals èxits hi ha 'Flamenkito', ‘La chispa’, ‘Son de amores’ o ‘No estamos tan locos’.



Tot va començar amb 'Un Traguito', un senzill que va aconseguir el disc d'or a Espanya i més de 21.000.000 de visualitzacions a YouTube. Després va arribar 'De Tranquilote', una cançó en col·laboració amb l'artista canari Danny Romero que va ser certificada com a Triple Platí a Espanya. També han estat disc de platí a Espanya 'Fuera de Mi Mente' (amb Juan Magan) i 'Pegamos Tela' (amb Abraham Mateo i Omar Montes). I és que els gaditans no només arrasen a Espanya, sinó que també traspassen fronteres gràcies a col·laboracions amb artistes com Belinda.