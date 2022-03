Som Legendari, grup musical de folk rock català amb esperit trobadoresc. Les cançons amb melodies alegres i energètiques, matisos medievals i lletres històriques et transportaran a mons antics i fantàstics de la cultura catalana.



Amb motiu de la presentació del nostre primer disc "Terra de somiadors" amb la discogràfica Maldito Records, hem preparat un concert on la música, la història i l'espectacle medieval et faran viatjar a altres temps, i on descobriràs la història d'un pastor de la Catalunya del Nord del segle XIII en la recerca del seu sentit de vida.



El pròxim 19 de març de 2022, viu una experiència única al Teatre Auditori de Cardedeu!