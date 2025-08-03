tornar enrere
  • Dijous, 14 agost 2025
  • 20:00h
  • Tarragona
    Teatre Auditori Camp de Mart
Concert de:
Las ninyas del corro
Mama Dousha

En el marc del Festival del Camp de Mart 2025, gaudirem d’aquestes tres propostes que ompliran del ritme més jove aquest espai tan emblemàtic de les nits musicals a la ciutat. Obriran el concert Las Ninyas del Corro, duet de hip-hop integrat des del 2015 per Felinna Vallejo i Laüra Bonsai. Després del seu àlbum debut, Onna Bugeisha, obren una nova etapa amb el seu segon llarg durada, Bitches in Business. Las Ninyas són pura potència, classe i estil a parts iguals.

