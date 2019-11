· Lagrimas de Sangre actuarán el proper 23 de novembre en Valencia.

· Presentant el seu últim treball “Vértigo”, a la Sala Repvblicca.



El grup de hip hop "Lagrimas de Sangre" actuarà en València per presentar el seu últim treball, "Vértigo". Un concert que tindrà lloc a la sala Repvblicca, el pròxim 23 de novembre (obertura de portes 21.00).



Després de l'èxit aconseguit al seu pas per ciutats com Madrid y Barcelona, o en festivals com Viñarock y Madrid Salvaje, Lagrimas de Sangre arriben a València per oferir un concert plé d'energia, i disposats a fer gaudir al públic amb l'ambient festiu que caracteritza les seues actuacions.



" Vertigo" és un disc compost de 17 temes, on la banda ens compta el que significa per a un grup d'amics, que es divertien fent música, pertànyer a dia de hui, al món de l'espectacle, amb els seus pros i les seues contres. La sinceritat amb un mateix i l'oient, és un dels pilars que han guiat als LDS en la creació d'aquest disc.



En aquest últim treball, la banda ha volgut tornar a un so més raper, encara que també trobem pinzellades d'altres estils com el raggae, rock o fins i tot sons propers a la salsa. Una fusió que ja forma part de la identitat de LDS.