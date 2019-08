La Tribut FM és tota una festa major en un sol concert. Després d'estrenar-se fa dos estius i passar per escenaris reconeguts d'arreu del territori i Illes Balears, aquest any estrenen nova imatge, posada en escena i directe, Més show, més llum, més energia festiva! Estan més que preparats per fer-vos passar una de les millors nits de l'any. Més de dues hores de música d'aquí, de la casa, dels Països Catalans. Des dels clàssics del rock català, passant per la música de taverna, la popular, la combativa i la més actual. A més, sonaran hits d'àmbit internacional per acabar d'arrodonir-ho tot. Un concert pensat pel públic, vosaltres, que sou els veritables protagonistes de la festa. Benvinguts a La Tribut FM, benvinguts a la festassa de l'any!